Investita in viale Miramare: ragazza 13enne in ospedale

Ragazza investita in viale Miramare alle 7:30 di questa mattina, lunedì 19 ottobre. È accaduto all'altezza del civico 205 in prossimità della fontana di Barcola. Una Dacia Sandero condotta da una donna 50enne (iniziali P. E.), nel dirigersi verso Sistiana, ha investito una ragazza di 13 anni che attraversava la strada sulle strisce andando nella direzione del mare. Intervenuta l'ambulanza del 118 che ha portato la 13enne al Burlo in codice giallo con trauma cranico. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia locale, che ha effettuato i rilievi. Il senso unico alternato ha creato qualche disagio al traffico per circa mezzora.

