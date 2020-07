Investimento davanti al Giulia: 47enne all'ospedale

Un investimento in via Giulia, davanti all'attraversamento pedonale dell'omonimo centro commerciale, si è verificato oggi alle 11.42. Una Fiat Punto guidata da un 28enne stava scendendo la via, diretta verso il centro, quando ha investito un uomo di 47 anni che ha riportato alcune fratture, probabilmente al bacino e alla spalla, ma non sarebbe in pericolo di vita. Era appena sceso dal ciclomotore quindi aveva ancora il casco in testa e ha attraversato la strada per raggiungere il centro commerciale ed è stato investito a metà del passaggio pedonale. Rotto nell'impatto il parabrezza della Punto. Si tratterebbe quindi, secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, di una mancanza di precedenza al pedone. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e la Polizia Locale, che ha istituito il senso unico alternato per una quindicina di minuti.

