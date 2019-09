Sì è tenuto oggi alle 16 in piazza Ponterosso il flashmob che ha dato il via alla campagna 'Io Accolgo', una manifestazione in difesa dei richiedenti asilo e dei migranti.

La campagna

"Le politiche fortemente restrittive adottate dal Governo e dal Parlamento italiano Gialloverde - spiegano gli organizzatori -, da poco cessato , nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti mettono a rischio i principi affermati dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali . Per questa ragione gli Enti , le organizzazioni della società civile e i sindacati, a livello nazionale hanno lanciato la Campagna “ Io accolgo “ e invitano tutti coloro che condividono i valori della accoglienza e della solidarietà e della integrazione ad aderire e partecipare attivamente alla Campagna “. L’iniziativa è regionale ed è stata organizzata in ogni città capoluogo della regione, nello stesso giorno.

Anche a Trieste si è costituito un Comitato di adesione alla Campagna, e in questo primo atto di protesta è stato simulato il salvataggio in mare dei profughi: i manifestanti, ammantati di coperte termiche, si sono seduti sulla scalinata della Chiesa di S. Antonio Nuovo. Qui è stato proclamato e recitato il manifesto del movimento.

A conclusione dell’evento si è tenuto, al Caffè San Marco alle ore 18 la presentazione del libro "Non essere triste viaggiatore - poesie dall'esilio" ed. Infinito, libro pubblicato con il patrocinio di ICS.