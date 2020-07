Installata la nuova isola ecologica nel parcheggio di Villa Revoltella

Dopo l’inaugurazione del parcheggio di Villa Revoltella nell’ambito dei lavori finanziati dal progetto di riqualificazione delle periferie, AcegasApsAmga ha provveduto a posizionare una nuova isola ecologica formata da 6 nuovi cassonetti, così composti: uno per la carta, uno per l’indifferenziato secco, uno per la plastica, uno per il vetro e due per l’umido. L’isola ecologica è stata inoltre rivestita con pannellature grigie, che ben si adattano all’area recentemente riqualificata. Infine, entro i prossimi due anni, nell’area Rozzol-Melara la multiutility ha in previsione di riqualificare altre 15 isole ecologiche con il medesimo stile adottato per l’isola ecologica installata oggi, sempre con l’obiettivo di migliorare il decoro della zona.

