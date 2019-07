Morta la bimba di 4 anni rimasta in auto sotto il sole rovente a Rovigno

E' morta la bimba di soli quattro anni che due giorni fa a Rovigno era rimasta sotto il sole cocente all'interno di una macchina per diverse ore. La sconvolgente notizia di cronaca viene riportata questa mattina da La Voce del Popolo, storico quotidiano di riferimento della comunità italiana in Istria e a Fiume. Secondo l'organo di informazione fiumano, la bambina sarebbe deceduta questa mattina al reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico del capoluogo quarnerino.

La tragedia

Il 7 luglio, sempre secondo La Voce del Popolo, la bambina era rimasta all'interno dell'automobile per diverse ore. Come riporta il quotidiano italiano "da quanto emerso dalle indagini della polizia istriana il 33enne padre della ragazza si è allontanato per quelli che dovevano essere pochi minuti di lavoro presso il suo studio e che invece si sono trasformati in ore". La giovane di quattro anni è morta per i danni cerebrali causati dal troppo caldo.