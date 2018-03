"La porta rossa": le riprese inizieranno in maggio

Le riprese della nuova stagione della fiction "La porta rossa", prodotta da Vela Film in onda su Rai2, inizieranno il 21 maggio. Lo comunica la Fvg Film Commission tramite Ansa, e rivela che nel 2018 ci saranno diverse produzioni in regione. Le riprese termineranno a fine ottobre. Carmine Elia sarà nuovamente regista, e ha già effettuato a Trieste quattro giorni di sopralluoghi con lo scenografo Marco Belluzzi.

Vela Film rimarrà quindi a Trieste anche per un'altra serie tv Mediaset "Un bel posto per morire", liberamente ispirata alla serie tv BBC "Broadchurch" e diretta da Pier Belloni. Inizieranno a breve anche le riprese di "Come cadono le cose", diretto da Katja Kolja e prodotto da Minimum Fax, con Lunetta Savino, e "Paradise" di Davide Del Degan, storia di un testimone di giustizia trasferito sotto copertura da Palermo al Friuli.