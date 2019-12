Ladri al ricreatorio Padovan, locali sottosopra

Ladri in azione al ricreatorio Padovan. La Polizia è intervenuta questa mattina nello storico ricreatorio triestino a seguito della segnalazione dell'introduzione di alcuni presunti malviventi nei locali interni. I ladri avrebbero agito tra il pomeriggio della vigilia e la notte di oggi 27 dicembre. Non si sa ancora se i ladri hanno portato via denaro dal ricreatorio (normalmente non vengono conservati soldi al suo interno). Alcuni locali interni, al personale della Volante e della Scientifica accorsi sul posto, sono apparsi "sottosopra". La notizia è in aggiornamento.

