Latitante arrestata a Duino: doveva scontare 5 anni per furto aggravato

Era destinataria di un recente ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma: è finita in manette questa notte a Duino. Si tratta di una 24enne cittadina romena, F.M.L. le iniziali, identificata e arrestata da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. La donna deve espiare una pena residua di cinque anni di reclusione per furto aggravato e rapina in concorso e per la violazione di misure di prevenzione. La giovane, che viaggiava a bordo di un’autovettura, unitamente ad altri connazionali, si trova ora nel carcere locale di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.