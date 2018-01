Latitante arrestato a Fernetti: doveva scontare 3 anni per lesioni personali e ricettazione

Avrebbe dovuto scontare tre anni di pene, accumulate per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e ricettazione in concorso, ma aveva fatto perdere le tracce. La Polizia di Fernetti lo ha intercettato ieri mentre stava ritornando in Italia, e ora si trova nel carcere del Coroneo. Si parla di un cittadino romeno di 36 anni con iniziali A.P.A., che nel 2016 era stato destinatario di un ordine di incarcerazione da parte del tribunale di Ravenna, per reati compiuti anche a Bologna. A.P.A. viaggiava insieme ad altri otto connazionali in un furgone con targa romena ma la sua corsa si è conclusa in seguito ai controlli della Polizia di frontiera.