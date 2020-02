Record di 27 condanne per un totale di 18 anni, latitante dietro le sbarre

Ha messo assieme un totale di 27 condanne passate in giudicato – per reati che vanno dall'evasione al furto aggravato, passando per l’utilizzo e il prelievo di contanti con carte di credito rubate –, ma non aveva nessuna intenzione di scontarle. In tutto si tratta di 18 anni e 5 mesi di reclusione, oltre a 7mila 647 euro di multa.

L'arresto

Un vero e proprio curriculum criminale per la protagonista della vicenda, una donna di origine croata, che lo scorso 31 gennaio stava cercando di lasciare l'Italia da Tarvisio. Il piano non le è però riuscito ed è stata bloccata e arrestata dagli uomini della Polizia di frontiera. Successivamente è stata condotta alla casa circondariale di via del Coroneo a Trieste.