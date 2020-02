Doveva scontare sei mesi, beccato a Fernetti: latitante finisce dietro le sbarre

Ieri notte la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, G.C., nato nel 1971 ad Alessandria. Il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina lo ha identificato a Fernetti mentre si trovava a bordo di un bus di linea appena entrato in Italia e proveniente dalla Romania. Dopo i controlli è emerso a suo carico un ordine di carcerazione in relazione alla pena di sei mesi di reclusione per la violazione della legge fallimentare. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale e messo a disposizione della Procura della Repubblica.