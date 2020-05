Anas, da lunedì al via i lavori alla galleria "Prosecco"

A partire da lunedì 25 maggio Anas avvierà l’intervento di adeguamento degli impianti a servizio della galleria ‘Prosecco’, all’altezza della località omonima sul raccordo autostradale 13 “A/4 – Trieste”, nel comune di Trieste. Per l’esecuzione dei lavori è previsto il restringimento della carreggiata, inizialmente in direzione Trieste e poi in direzione Venezia, con transito sempre consentito sulla corsia libera. Si prevede di ultimare questa prima fase di interventi entro il 14 giugno.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.