Al via i lavori all'ex Fiera: investimento da 100 mila euro

Sono iniziati i lavori anche all'ex Fiera di Trieste. Il sindaco Dipiazza, assieme all'assessore Lodi, ha effettuato oggi, 10 dicembre, un sopralluogo.

"sono partiti i lavori di smantellamento delle parti accessorie e poi, una volta avute le autorizzazioni, verrà tutto demolito. Grazie ad un investimento di 100 milioni - ha dichiarato il primo cittadino -, quel comprensorio, abbandonato e fatiscente, sarà totalmente riqualificato con benefici per quanto riguarda gli insediamenti commerciali, già da tempo assenti in questa parte della città, che rivitalizzeranno il quartiere, per non parlare poi della generale rivalutazione immobiliare che avrà tutta la zona cittadina. Sono anche previste centinaia di posti di lavoro".

"Lavoriamo per la nostra bella città" ha concluso.