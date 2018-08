A partire da questa notte, 29 agosto, e per la durata di circa tre notti, sono previsti lavori di asfaltatura in p.le Cagni, via Flavia tratto tra piazzale Cagni e via Miani in direzione Valmaura. Non sono previste chiusure veicolari.

Dalla prossima settimana si procederà con l'asfaltatura di via Bartoli e del tratto alto di via Settefontane