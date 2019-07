A lezione di scherma storica nella pineta di Barcola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Spiega Pamela Tedesco, la Vicepresidente dell'ASD Trieste Scherma Storica: «Il 4 luglio ricominciano le lezioni gratuite del corso estivo di scherma storica nella pineta di Barcola: tutti sono invitati a partecipare! Ogni anno l'associazione Benessere ASDC, nata nel 1997 con la finalità di promuovere la salute tramita l'attività motoria, organizza la manifestazione "Estate in Movimento".

Iniziata il 1° luglio, si svolge principalmente nella Pineta di Barcola (ma anche nel Quadrilatero di Melara e a Ponziana). Sono previste molte attività e corsi motori, tutti gratuiti e liberamente accessibili, tra cui il nostro corso di scherma storica per principianti. È dall'estate del 2016 che aderiamo a questa speciale manifestazione: un'occasione da non perdere! Le lezioni di scherma storica sono rivolte ai principianti, a chi non ha mai praticato tale disciplina e vuole cimentarsi senza impegno. Si svolgono ogni giovedì, a partire dalle 19:30, nei pressi della fontana: il corso inizia il 4 luglio e si conclude il 29 agosto 2019. C'è un unico requisito: avere almeno 12 anni. Per praticare le lezioni, infatti, si utilizzano i "bastoni propedeutici", forniti dall'ASD Trieste Scherma Storica. L'attrezzatura è imbottita, affinché le lezioni si possano svolgere in totale sicurezza. Non è necessario iscriversi. Tutto ciò che si deve fare è presentarsi pochi minuti prima dell'inizio della lezione, indossando un abbigliamento sportivo. Si suggerisce di indossare delle calzature adeguate, come delle scarpe da ginnastica (non ciabatte o infradito).»