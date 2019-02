Lince in arrivo al Parco regionale Notranjska

Al Parco regionale della Notranjska è in arrivo Goru, un esemplare di lince maschio dalla Romania. "Se andrà tutto bene - si legge in un post della pagina ufficiale del Parco regionale -, a marzo arriverà a Losik Potok, sarà messo in quarantena per diverse settimane, e ad aprile sarà libero di correre per le foreste. Goru è la prima delle 13 linci ad aver trovato casa al Parco della Notranjska". La lince è stata introdotta nel parco per favorire la riproduzione e la varietà genetica di questi rari animali. Per questa segnalazione ringraziamo il gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso.