Lite con un forcone in via dei Giaggioli: denuncia per lesioni

Una disputa tra vicini si trasforma in una lotta territoriale con un forcone da giardino. È successo ieri pomeriggio, domenica 26 maggio, in cui la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni un triestino, L.C., di 49 anni. Infastidito dal vocio del vicino e dei suoi ospiti presenti nel cortile di una casa di via dei Gaggioli, ha dapprima bagnato con una pompa le loro autovetture e poi le persone. Invitato a desistere, ha continuato e il vicino ha cercato di scavalcare la recinzione di confine tra le due proprietà per prendere la pompa, ma si è visto puntare verso il basso un forcone. Ne è scaturita una collutazione e L.C. ha colpito il vicino con l’arnese agricolo arrecandogli graffi e abrasioni all’addome, al torace, al volto e alle mani. I presenti hanno, quindi, tranquillizzato i due.