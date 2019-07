Alberi in viale Gessi, Lodi: “No abbattimento, solo potatura”

In relazione a quanto pubblicato sui Social Media dal Circolo Miani circa presunti abbattimenti in programma in Viale Romolo Gessi, una nota dell'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi precisa che "sono stati disposti lo scorso giugno da questa Amministrazione unicamente interventi potatura di rimonda dei numerosi rami secchi presenti sull'alberata di platani lungo il viale".

Avviso errato

"L'avviso relativo ad interventi di abbattimento/potatura apposto dalla ditta appaltatrice sui divieti di sosta è errato - spiega l'assessore - e, in tal senso, è stata già data indicazione alla ditta in questione di rimuoverlo. In merito poi all'abbattimento recentemente eseguito lungo il viale al quale fa cenno il Circolo, l'intervento è stato disposto a tutela della pubblica incolumità atteso che dalla verifica di stabilità è emerso un concreto e rilevante rischio di schianto. Dispiace - conclude Lodi - che chi ha sollevato un ingiustificato allarme non abbia ritenuto opportuno chiedere le dovute informazione alla sottoscritta o agli uffici comunali competenti".