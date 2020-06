L'ammiraglio Sancilio saluta l'Adriatico e va a Roma: "Trieste resterà nel mio cuore"

Il particolarismo triestino ha fatto breccia nel cuore dell'ammiraglio Luca Sancilio, comandante della Guardia Costiera di Trieste che ufficialmente il 12 giugno prossimo lascerà la direzione delle acque più a nord del Meditarraneo per andare ad occupare una posizione di rilievo a Roma. Oggi 4 giugno Sancilio ha incontrato gli organi di stampa per un saluto formale. Durante la conferenza stampa l'ammiraglio "pianista", così soprannominato in virtù della sua grande passione per la musica, ha voluto manifestare più volte il suo affetto verso la città che ha guidato per quattro anni, lasciando intravedere la sua personale commozione per l'annunciato trasferimento.

"Trieste sarà sempre nel mio cuore"

"Trieste è una città che mi resterà dentro - ha commentato Sancilio - per molteplici ragioni. Una di queste è legata alla tradizionale cerimonia ufficiale del passaggio di consegne che purtroppo quest'anno non si terrà. Quando ho ricevuto l'ordine di comando, mi sono ritrovato di fronte a centinaia di persone, rappresentanti di diverse nazioni, vertici delle comunità religiose e delle istituzioni locali. Tutto ciò non accade in nessuna altra parte d'Italia".

Barcolana 50 e le molte operazioni condotte

L'ammiraglio lascia Trieste con la consapevolezza di essere riuscito a instaurare un rapporto con la cittadinanza e con la gente di mare definito "molto proficuo e sempre corretto. Per noi è fondamentale poter fornire gli strumenti affinché tutte le attività che vengono svolte in mare possano svolgersi in totale sicurezza. I triestini dimostrano sempre un grande rispetto per le normative e le recepiscono molto rapidamente". Ricordato come il comandante al tempo del cinquantesimo anniversario della Barcolana, Sancilio ha messo in luce l'attività svolta, sottolineando quel pizzico di rammarico per la scarsa conoscenza che in altre parti d'Italia si ha del capoluogo giuliano. "E' così, spesso le persone non sono in grado di collocarla in una precisa area geografica. Per me resterà un luogo del cuore".

Il passaggio di consegne con Vincenzo Vitale

Ricordando la grande collaborazione con le istituzioni sia della Slovenia che della Croazia, l'ammiraglio ha annunciato che al suo posto arriverà Vincenzo Vitale, Capitano di lungo corso e siciliano di 58 anni. "Ci conosciamo da 25 anni - ha affermato Sancilio - e sono sicuro che porterà avanti questo comando nel migliore dei modi. Non dovete assolutamente preoccuparvi". In conclusione, l'ammiraglio ha ricordato la sua personale identità e provenienza, condividendone i tratti con la città di Trieste. "Sono pescarese e, come l'ho fatto qui a Trieste, in ogni parte del mondo porterò sempre con me quel particolare orgoglio che sta alla base del sentirsi adriatici".