Malore in acqua al Camping San Bartolomeo di Muggia: anziana all'ospedale

Un malore improvviso per un'anziana signora mentre faceva il bagno nelle acque antistanti il camping san Bartolomeo a Muggia. È successo oggi, martedì 21 luglio alle 12:30. Intervenuta la Capitaneria di Porto ma al suo arrivo l'ambulanza del 118 aveva già prestato le prime cure e preso in carico la donna per portarla all'ospedale di Cattinara. La scena è stata vista da diversi bagnanti presenti in loco, che hanno subito chiamato i soccorsi. Notizia in aggiornamento.

