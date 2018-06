Maltempo, via di Scorcola chiusa per urgenti lavori alla rete fognaria

Si informa che a causa dei detriti e massi trasportati dall’eccezionale evento temporalesco verificatosi la sera di martedì 12 giugno, la condotta fognaria di via di Scorcola ha subito un’occlusione che ne ha comportato la rottura.

Al fine di evitare il repentino peggioramento della situazione e di ridurre al minimo i disagi per i cittadini, AcegasApsAmga ha provveduto ad avviare i lavori di riparazione della suddetta condotta già nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 13 giugno. Data la posizione dell’intervento e le caratteristiche della strada coinvolta dai lavori, via di Scorcola è stata chiusa al transito del traffico veicolare nel tratto compreso tra piazza Casali e il civico 4 della via stessa. Al fine del completamento dei lavori e successiva posa della pavimentazione in porfido la chiusura della strada è prevista per i prossimi 20 giorni naturali consecutivi.

Al fine di permettere l’accesso a strade e garage privati nel tratto coinvolto, è stato istituito, per i soli frontisti, un percorso ad anello a doppio senso di marcia su via Virgilio e via Artemidoro, con sbocco su via Romagna.