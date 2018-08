Violenza domestica a san Giovanni: arrestato 36 enne

Lunedì sera la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo, D.C., nato nel 1982 a Salerno, residente in città e già noto alle forze dell’ordine.

La richiesta di soccorso

La sua compagna ha telefonato al 112 e la chiamata è stata inoltrata alla Questura che ha inviato prontamente la Squadra Volante in uno stabile a San Giovanni. La donna aveva riferito di temere per la propria incolumità avendo ricevuto pesanti minacce da parte del suo compagno.

I maltrattamenti

Arrivati sul posto, gli operatori hanno sentito grida provenire da una finestra aperta e sono saliti al piano dell’appartamento in questione trovando la porta chiusa. Temendo per l’incolumità della donna, gli agenti sono entrati con una spallata e, una volta all’interno, hanno notato l’uomo a cavalcioni della donna, distesa a terra, trattenuta alla gola e colpita da pugni e schiaffi con le mani. D.C. è stato bloccato immediatamente da un agente. Al termine della collutazione l’uomo è stato ammanettato ed è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per prestare le prime cure alla donna, successivamente trasportata all’ospedale di Cattinara.

I precedenti

L’uomo, che già in passato si è reso protagonista di simili aggressioni e comportamenti violenti nei confronti della compagna, è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica. L’operatore ha subito lesioni guaribili in 7 giorni.