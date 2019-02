"Manuale de la Boba de Borgo": distribuite 2000 copie in 3 giorni

Già distribuite in giro per le librerie di Trieste le prime 2000 copie del "Manuale de la boba de borgo", le quali si stanno rapidamente esaurendo. Il libro nato dal programma "Macete" su Telequattro e pubblicato da Bora.la va quindi verso la ristampa, nonostante sia stato appena stampato ("Nel magazzino rimane solo uno scatolone per la presentazione", rivela l'editore Diego Manna). Protagonista indiscusso del volume la boba Uolter, interpretato da un imparruccato Flavio Furian e ridisegnato in copertina da Paolo Pascutto. Si tratta di una pubblicazione dedicata ai triestini che seguono il programma televisivo e che negli anni hanno seguito e acquistato prodotti editoriali di Bora.la come "Monon behavior" e "El Pedocin", solamente per citarne un paio.

L'alfabeto, l'anda e le regole

Il curatore Diego Manna racconta che "all'interno del libro c'è l'alfabeto della boba, le regole, l'anda, la postura e molto altro. Le pagine sono circa 60 e il prezzo popolare di 5 euro".

La presentazione

Il libro verrà presentato dagli autori e dall’editore Diego Manna martedì 19 febbraio alle ore 18, presso il Thelma Louise Bar in Piazzale Rodolfo Sartori, 7 a Borgo San Sergio ( e dove se no?).

Cosa manca a Macete?

Sono nate le gif di Facebook, le polpette create dal Buffet Clai e la parrucca in vendita da Mirella. Anche se Flavio Furian porta alcuni spezzoni di Uolter già negli spettacoli del Pupkin Kabarett, per vedere l'opera conclusa manca solo un film, uno spettacolo teatrale dedicato interamente alla "boba de Borgo" o ulteriori elementi di espressività artistica che possano far crescere la popolarità di questo personaggio triestino, che incarna la periferia di un tempo e l'estetica di una triestinità che sembra godere di ottima salute.