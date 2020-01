Scomparsa da Udine 14 giorni fa: trovata la borsetta di Marina

Sono ripartite stamattina all'alba le ricerche di Marina Buttazzoni, l'artigiana udinese di 55 anni che non dà più notizie di sé dal 17 gennaio. Come riporta Telefriuli sarebbe stata trovata la sua borsetta insieme ad altri oggetti personali in zona Portopiccolo e le ricerche di oggi, ormai per il terzo giorno, si concentreranno sul tratto di mare davanti alla località e in prossimità della Costa dei Barbari. Gli oggetti sarebbero stati rinvenuti già 13 giorni fa, la notizia è trapelata solo l'altro ieri. Potrebbe intervenire in giornata elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia, per un sorvolo dall'alto.