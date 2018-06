Masso caduto sulla Strada costiera: senso unico alternato altezza hotel Riviera

Cade un masso sulla Strada Costiera, intervengono i vigili del fuoco e la Polizia locale. Al momento vige il senso unico alternato per un tratto di 50 metri dopo l 'Hotel Riviera in direzione Sistiana. I vigili del fuoco si stanno occupando della messa in sicurezza dell'aera, mentre la pattuglia della polizia locale si sta occupando della viabilità.

