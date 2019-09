Apre in Cavana "Il Melograno": prodotti genuini e amore per il territorio

Apre i battenti in via di Cavana 14, negli spazi dell'ex sede di Impact Hub, "Il Melograno". La nuova avventura di Luca e Linda ha avuto inzio giovedì 12 settembre tra degustazioni e sorrisi.

Il Melograno, ristorante, pizzeria e shop, nasce a Palmanova due anni e mezzo. Dopo aver conquistato il Friuli, i titolari hanno scelto Trieste per la loro seconda apertura: "L'idea di questa attività è nata da un team che porta avanti l'idea di utilizzare solo materie prime di agricoltori, allevatori e vignaioli locali. Siamo molto legati al territorio, proprio per questo amiamo dare spazio ai produttori locali. Il nostro obiettivo principale è, infatti, far riscoprire i gusti e i sapori di una volta, offrendo ingredienti di ottima qualità, freschi e genuini".

Con ben 90 posti a sedere, "Il Melograno" offre deliziosi antipasti, primi e secondi che vengono proposti in base alla stagionalità degli ingredienti. Immancabili le gustosissime pizze realizzate con impasti ad alta digeribilità e ingredienti freschissimi. Oltre al menù classico, vi aspetta anche una vera e propria chicca limited edition, ovvero la pizza "Cuor di Melograno", realizzata con un impasto a base di farine macinate a pietra e lievito madre al succo di melograno biologico.

Attenzione ad intolleranze e allergie

Particolare attenzione è stata data anche a chi seglie pizze o piatti gluten free e a coloro che sono intolleranti al lattosio: "Siamo certificati AIC e AILI. Prestiamo molta cura alle allergie e intolleranze. La scelta della cucina a vista è stata fatta proprio per dare maggiore sicurezza ai nostri clienti. Abbiamo uno staff preparato e sempre aggiornato, pronto a soddisfare le esigenze di tutti".

Zona shop

Come a Palmanova, anche qui una parte del ristorante è dedicata allo shop dove poter trovare prodotti provenienti da aziende agricole, eccellenze italiane e vini: "Nel nostro angolo shop ci sono tutti gli ingredienti usati da noi: la farina che utilizziamo per l'impasto delle nostre pizze, il miele, il succo di melograno e molto altro"

"Sono molto soddisfatto di aver scelto Trieste: abbiamo assunto ben 14 persone e siamo pronti ed entusiasti. Sono anche orgoglioso di aver scelto ottime aziende con cui collaborare. Ora finalmente partiremo e prevediamo diverse offerte e scontistiche per avere il tempo di ingranare".

Gallery