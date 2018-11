Mercato ortofrutticolo a San Dorligo, partiti i lavori

Il primo lotto dei lavori dell'enorme area dell'ex prosciuttificio Duke di Dolina in via Ressel e che ospiterà il nuovo mercato ortofrutticolo di Trieste è partito. Ufficialmente la conferenza stampa avranno luogo domani alle 13.15 a Dolina alla rpesenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi e del sindaco Roberto Dipiazza.

La demolizione e l'analisi

"Il primo lotto per la demolizione e la relativa sistemazione della struttura è già partito". Questa iniziale fase di lavori costerà 190 mila Euro e vedrà i lavori protrarsi per alcuni mesi. All'interno delle prime opere spazio anche per le verifiche - da protocollo dei lavori - di analisi dei materiali e sulla possibile o meno presenza di amianto nel sito.

"L'area è veramente enorme e ci vorranno alcuni mesi per finire questo primo lotto" ha affermato l'Assessore. Precisamente si tratta di quasi 15 mila quadrati. Nella conferenza stampa di domani durante la quale saranno presenti anche gli operai che hanno iniziato a lavorare, verranno comunicati altri dati tecnici. Il Comune di Trieste aveva acquistato l'area dove un tempo sorgeva lo stabilimento della Duke nell'aprile di quest'anno. Lorenzo Giorgi all'epoca aveva commentato: "Una giornata storica".