Transito di Mercurio sul Sole, il fenomeno si osserverà anche da Trieste

Uno fra gli eventi astronomici più interessanti dell’anno 2019, è il transito del pianeta Mercurio fra la Terra e il Sole. L’evento regalerà agli spettatori terrestri uno show raro: si ripete infatti a distanza di svariati anni, circa 13 volte per secolo.

Dove osservare il fenomeno

Lunedì 11 novembre 2019, dalle ore 13:35, il piccolo pianeta transiterà davanti al Sole oscurando una piccolissima porzione del suo disco. L'evento, per la sua osservazione, richiede l'utilizzo di telescopi opportunamente schermati per attenuare il bagliore solare. Per questo il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, in collaborazione con Science Industries – EPS Young Minds Trieste, l’associazione cittadina di studenti e ricercatori che si occupa di animazione scientifica, metterà a disposizione di studenti universitari e del pubblico della nostra città un telescopio che permetterà di osservare questo fenomeno abbastanza raro, che si verifica 13 o 14 volte ogni secolo.

Saranno i ricercatori di Science Industries, insieme al professore Mauro Messerotti dell‘INAF e del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, ad illustrare le peculiarità di questa osservazione. L’incontro è previsto per le ore 13:00 in cima alla scalinata dell’ingresso principale dell’Ateneo in Piazzale Europa. L’osservazione è aperta a tutti. L'evento si ripeterà solo il 13 novembre 2032.