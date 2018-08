Migranti e anziani insieme a Ferragosto con la Comunità di Sant'Egidio

Un ferragosto all'insegna della solidarietà quello della comunità di Sant'Egidio, con 50 persone tra volontari, persone anziane e immigrati nella sede di via Romagna. Per la prima volta la comunità ha scelto questa ricorrenza per un incontro tra le diverse realtà di questa città.

Cocomerata per l'integrazione

Sono state ore di spensieratezza tra chiacchiere e fette d'anguria all'insegna dell'integrazione e del sociale, per aiutare chi a Ferragosto sente la solitudine e l'abbandono. In particolare, i migranti di varie etnie hanno partecipato attivamente all'evento alle attività ricreative rivolte agli anziani, che durante tutto l'anno vengono assistiti dai volontari della Comunità, i quali dedicano anche due giorni della settimana per tutto l'anno al loro impegno verso i bisognosi. L'intenzione della Comunità di sant'Egidio è quella di moltiplicare queste occasioni, e sul suo sito dichiara che «L’Italia ha bisogno di tutti coloro che vogliono farsi carico del suo futuro. In questo senso nelle nostre case, nella cura degli anziani e dei bambini, si vive ormai da tempo questa alleanza tra italiani e “nuovi italiani”, ma anche in tutti i settori produttivi del Paese».

"Artigiani del cambiamento"

Tra le attività della comunità di Sant'Egidio, anche il progetto ''Periferie al centro: artigiani del cambiamento'' destinato ad anziani, bambini di famiglie disagiate, persone senza fissa dimora e utenti del Centro di Solidarietà. Quest'iniziativa farà parte dei 13 progetti beneficiari di un bando da 480mila euro della Fondazione CRTrieste per il contrasto alla povertà e fragilità sociale.