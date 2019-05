Sette migranti scoperti in un vagone a Verona, erano passati per Opicina

Sette migranti di nazionalità iraniana, afgana e marocchina e di età compresa tra i 20 e i 25 anni sono stati soccorsi oggi, 16 maggio, alle 11.30 alla stazione di Verona Porta Nuova dopo essere passati dalla stazione di Villa Opicina. Il gruppetto è stato trovato al binario 12, all'interno di un treno proveniente dalla Serbia e diretto a Poggio Rusco, in un vagone che trasportava mais.

I sanitari del 118, giunti con un'ambulanza e con un'automedica, hanno verificato le condizioni fisiche dei sette iraniani e per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria di Verona, che hanno aiutato i profughi ad uscire dal vagone.

I sette migranti sono stati successivamente portati in questura per le identificazioni. Pare che siano entrati in Italia dal confine orientale e proprio uno di loro avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto. La chiamata è stata poi girata alla Polfer e l'operatore di polizia è rimasto al telefono con il migrante di nazionalità marocchina per circa quaranta minuta prima che il vagone in cui si trovavano i sette stranieri venisse trovato da un operaio di una ditta ferroviaria.