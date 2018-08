Migranti: Polidori sgombera un "bivacco" sulle rive (VIDEO)

Il vicesindaco Paolo Polidori sgombera in diretta un gruppo di migranti sulle rive. È accaduto ieri sera, la diretta Facebook dell'esponente leghista documenta la segnalazione di due persone che, riferiscono nel video, hanno notato il gruppo di migranti accampato sull'asfalto sotto gli occhi delle autorità. Polidori si è quindi avvicinato agli uomini seduti a terra, facendoli sgomberare e chiedendo loro se fossero ospiti della Caritas o dell'Ics. Senza ricevere risposta.

"Dormono sulle rive ma non si sa se accoglienza oppure no"

Successivamente, sul suo profilo Facebook, Polidori ha esortato tutti i consiglieri comunali, e non solo, «ad andare per strada per far rispettare il Regolamento di Polizia Urbana, nella fattispecie l’art sul divieto di bivacco. È importante, in questo momento - ha concluso -, dare un segnale forte per il bene della città».