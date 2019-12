Miramare sulla TV francese: Carlotta e Massimiliano diventano "eroi oscuri"

Ancora riprese a Trieste, in arrivo una troupe francese al castello di Miramare ma stavolta non si tratta di cinema. Infatti lunedì 9 dicembre alle 21 andrà in onda sul canale France 3 la puntata della celebre trasmissione “Secrets d'histoire” condotta da Stéphane Bern dedicata a Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio, la coppia di regnanti che si innamorò del promontorio di Miramare e vi costruì un castello nella metà dell’Ottocento.

"Charlotte e Massimiliano, gli eroi oscuri di Città del Messico”

Le riprese per questa puntata - ogni numero di Secrets d’Histoire traccia la vita di una grande persona nella storia e mette in evidenza luoghi che sono emblematici del patrimonio – si sono svolte a Miramare lo scorso aprile, quando Stephane Bern e la sua troupe hanno reso il castello set della storia che verrà narrata lunedì sera e che sarà intitolata "Charlotte e Massimiliano, gli eroi oscuri di Città del Messico”.

Secret d’histoire è uno dei programmi di punta della televisione di Stato francese e il suo conduttore è un personaggio pubblico molto noto, una vera e propria “icona pop della divulgazione” proprio come Alberto Angela in Italia, anche perché ha ricevuto un incarico ufficiale dal presidente Macron per la tutela del patrimonio storico francese.

In questo nuovo numero inedito, Stéphane Bern racconterà “una delle tragedie più sconosciute della nostra storia. La vita dell'imperatore Massimiliano e di sua moglie Carlotta di Messico, due sovrani dell'Austria e del Belgio posti su un trono creato a loro misura dall'altra parte dell'Atlantico, in Messico. Attori, nonostante loro stessi, di un dramma che li supererà rapidamente. Questi due esseri eccezionali – si legge sulla pagina Facebook della trasmissione - educati a regnare sotto il Secondo Impero, provenienti dalle più grandi famiglie al potere, avevano tutto il necessario per avere successo e lasciare un segno felice nella storia. Ma questo senza contare sulle ambizioni della Francia, l'inganno di Napoleone III, la testardaggine della moglie Eugenia, l'atteggiamento inflessibile dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, assistito dall'imperiosa Sissi, o gli obiettivi espansionistici degli Stati Uniti".

"Seguirli in Secrets d'histoire – continua l’anticipazione sulla pagina ufficiale del programma - sarà un'occasione per viaggiare da Bruxelles a Milano, da Vienna a Parigi. Per scoprire la loro casa, il magnifico ed elegante palazzo di Miramare a Trieste, ma anche il loro impero, l'esotico Messico. Vivere anche un dramma alimentato dalla follia e dalla morte, tanto assurdo quanto poteva essere finalmente il regno di questi due sovrani accecati dai loro sogni e giocattoli del loro eccessivo orgoglio”.

Le riprese e le ricostruzioni storiche per la realizzazione della puntata si sono avvalse dello studio scientifico di storici dell’arte e studiosi ai quali è stato dato il supporto di ricerca della direzione e dei funzionari del Museo di Miramare che hanno avuto occasione di estrarre dai depositi materiali poco studiati e di approfondire le conoscenze sulle collezioni del museo. Le immagini, anche con l’ausilio di un drone, sono state effettuate nelle diverse sale del castello e negli spazi esterni, con un focus particolare nel boudoir di Carlotta del Belgio che contiene molti dei suoi oggetti personali.