Università: dal Miur 17 milioni di euro a Medicina, Matematica e Geoscienze

Dal Miur arriva un finanziamento di oltre 17 milioni di euro in 5 anni all'Università degli Studi di Trieste.

In particolare al dipartimento di Medicina verranno assegnati durante il quinquennio 2018-2022 oltre 9,3 milioni di euro mentre a quello di Matematica e Geoscienze quasi 8 milioni di euro, facenti parte dei 180 migliori dipartimenti d'Italia. A questi si vanno poi ad aggiungere i 12,5 milioni di euro di contributi alla Sissa per Fisica e Matematica.

Nella lista, resa nota dal Miur e basata su un elenco predisposto dall'Anvur, i dipartimenti fanno parte di quelli che si divideranno i 271 milioni di euro previsti annualmente, per il quinquennio 2018-2022, dalla legge di bilancio 2017.

La selezione è stata effettuata da una commissione formata da sette personalità di alto profilo scientifico e presieduta dalla professoressa Paola Severino ed è avvenuta sulla base del valore dei progetti presentati.

La commissione ha analizzato ben 350 proposte, tra le quali per l'ateneo triestino vi era anche quella del Dipartimento di Scienze della Vita, tagliato fuori per un soffio.

Nel dettaglio Il progetto del Dipartimento di Matematica e Geoscienze tratta di calcolo scientifico e data science, e prevede il reclutamento di un professore associato e di tre ricercatori, l'acquisto di infrastrutture di calcolo scientifico di ultima generazione ed il collegamento a banda ultralarga con il supercalcolatore ad alta performance della Sissa.

Riguardo invece il Dipartimento di Medicina invece il progetto innovativo si occuperà di simulazione e medicina di precisione.