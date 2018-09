Precipita nella corte interna, anziano morto in via della Guardia

Questa mattina intorno alle 10.15 in una corte interna di via della Guardia 1 è stato trovato un uomo di circa 80 anni riverso a terra "in condizioni troppo gravi per essere compatibili con la vita" come da nota Sores.

L'uomo sarebbe precipitato nella corte da un'altezza non ancora specificata. Dul posto automedica e ambulanza. Al momento sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento