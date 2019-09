Addio ad Andrea Bossi, colpito da un fulmine a Basovizza

Dopo 10 giorni di coma si è spento all'ospedale di Cattinara Andrea Bossi, l'uomo di 50 anni colpito da un fulmine a Basovizza sul sentiero Ressel. L'uomo era stato dichiarato in coma irreversibile dai medici qualche giorno fa, era ricoverato in terapia intensiva dal 24 agosto, quando un temporale lo aveva colto di sorpresa durante un'escursione in bici. Il fulmine si è abbattuto su Andrea lasciandolo a terra privo di sensi, fino all'intervento dei sanitari del 118, che sono riusciti riuscito a rianimarlo dopo 15 minuti di rianimazione cardiopolmonare. Il 3 settembre 2019, nel tardo pomeriggio Andrea ha perso la sua battaglia per la vita. I funerali si terranno venerdì 6 settembre al cimitero di Sant'Anna alle 12.30.