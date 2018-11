Mostra contro il bullismo in Consiglio regionale contro il bullismo, domani l'inaugurazione

La Garante regionale dei diritti della persona, Fabia Mellina Bares, nell'ambito della celebrazione dei 29 anni della firma della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza firmata a New York il 20 novembre 1989, promuove a Trieste, in collaborazione con il Consiglio regionale, i lavori prodotti dagli studenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al concorso artistico "Oltre il bullismo con l'arte del fare". "Si tratta - spiega la stessa Mellina Bares - di un giusto riconoscimento e di una meritata valorizzazione dell'impegno dei ragazzi che hanno partecipato, ma anche uno stimolo per le classi che verranno a visitare la mostra, con l'auspicio che altri seguano questi esempi.

L'inaugurazione domani mattina

"Tutto ciò va a rispondere a quanto sollecitato dalla stessa Convenzione sui diritti dell'infanzia di New York, in particolare all'articolo 13 che recita: " libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo". "Alla giornata inaugurale di lunedì prossimo, 19 novembre - fa sapere la Garante -, prenderà parte il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. L'appuntamento è a Trieste per le 9.30 al primo piano del Palazzo, in piazza Oberdan 6. La mostra sarà visitabile sino a venerdì 7 dicembre, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00, da lunedì a venerdì".

Come fare per visitarla