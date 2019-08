Motociclista scivola su una macchia d'olio e cade: caccia al responsabile

Questa mattina in via Carletti intorno alle ore 8:15 un motociclista è caduta a terra riportando diversi danni a causa di una striscia d’olio idraulico lasciata sull’asfalto da un veicolo non ancora identificato.

Il veicolo in questione tra le ore 7-7:15 ha percorso via Carletti impegnando la rotonda Rosandra e poi via Flavia in direzione centro città lasciando una lunga scia d’olio molto pericolosa. Dalle immagini delle telecamere la Polizia Locale non è riuscita a risalire al responsabile e ha deciso quindi di fare un appello sulla pagina Facebook Agente Gianna. Quindi, chiunque avesse informazioni in merito può recarsi presso la sede del I° Distretto di via Locchi 29 o telefonare allo 040.675.8747/48.