Il 14 giugno 2019 si è svolto il VII motoraduno dei Vigili del Fuoco di Trieste al quale hanno partecipato VV.F. dei Comandi di Trieste, Gorizia, Udine e colleghi della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Trieste.

Il raduno motociclistico è partito dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Trieste per raggiungere le località di Alpska Perla in Slovenia. Rientrati a Trieste gli organizzatori del VII motoraduno salutando tutti i partecipanti all'evento hanno ringraziato il Comando Provinciale Vigili del fuoco e la Polizia locale di Trieste per il supporto dato all'avvio della giornata garantendo a tutti i motociclisti una partenza in completa sicurezza.