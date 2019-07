"I ragazzi di colore non sono stati cacciati dal locale", la precisazione sul "caso" avvenuto a Muggia

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica sul caso di Muggia. L'esponente del Partito Democratico, Maria Luisa Paglia aveva mandato un comunicato stampa alle testate locali dove sosteneva che "la settimana scorsa presso un bar di Muggia in piazza Marconi, due ragazzi che effettuano volontariato presso un’associazione locale, entrati per un caffè, sono stati aggrediti verbalmente e cacciati dai dipendenti del locale, solo per il colore della loro pelle".

La nota di rettifica

Questo pomeriggio abbiamo ricevuto una nota da parte del presidente dell'associazione nel cui organico fanno parte i ragazzi di colore protagonisti dell'episodio. Nicola Sturniolo, a capo della G.F.A.-F.V.G.-E.T.S. ha commentato così la notizia. "Vorrei precisare che i ragazzi di colore (oggetto di quanto asserito dalla signora Paglia) nel mio organico non sono stati né insultati né cacciati da alcun locale o gestore o altro".

"Non veritiero"

Secondo Sturniolo "sono stati sì insultati da un avventore del bar con qualche birra di troppo. Io in persona e gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul nascere dell'alterco. I gestori del locale e gli altri avventori tra cui la persona che accompagnava il soggetto alterato si sono scusati sia con i volontari di colore, che con il sottoscritto". Il racconto dell'episodio fornito dalla Paglia, secondo il presidente dell'associazione sarebbe "non veritiero. Di quanto da me asserito hanno memoria gli agenti della Polizia Locale intervenuti".