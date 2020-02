La Trieste del passato sui muri di oggi, sul web nasce l'idea per abbellire Cavana

Murales della Trieste del passato al posto dei muri imbrattati in Cavana. E' questa l'idea lanciata da Monica Canciani (Lega), accompagnata da un'apposita mozione, per abbellire la zona. "Non dipinti qualsiasi - ha dichiarato la Canciani -, ma con una connotazione ben precisa, ovvero quella di rievocare, scene della Trieste antica, di vita passata della piazza o del rione".

"Sono convinta - aggiunge - che la realizzazione di disegni di questo tipo non solo avrebbe una grande valenza turistica, ma sarebbe l’occasione giusta per ripulire i muri dalle scritte dei writers che degradano la zona". Resta da capire cosa ne pensano i proprietari dei muri e la Soprintendenza. Intanto il progetto è stato condiviso sui social con tanto di simulazione grafica e sembra stia riscontrando molti commenti positivi.

