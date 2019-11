Nascondono cocaina e aggrediscono la Polizia locale: due denunciati

Una BMW in sosta sulla fermata dell'autobus, e da un banale controllo della Polizia locale spunta la droga, poi l'aggressione agli agenti. È successo in via Piccardi sabato scorso: gli operatori si sono avvicinati all'auto di grossa cilindrata e uno dei tre occupanti, vedendoli, ha subito fatto cadere tra i sedili un sacchetto di cellophane. A quel punto la Polizia locale ha chiesto rinforzi per un controllo, durante il quale uno dei tre, un cittadino dominicano di 39 anni (F.N.R. le iniziali), ha opposto violenta resistenza, aggredendo verbalmente e fisicamente gli agenti. All'interno dell'auto è stato poi rinvenuto l'involucro e si è verificato che si trattava di cocaina.

Il terzetto è stato quindi accompagnato presso la caserma San Sebastiano e il conducente del mezzo, F.N.R., è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre il passeggero che aveva cercato di disfarsi della cocaina (C.A.L.C. di 43 anni, stessa nazionalità) è stato segnalato al Prefetto per la detenzione ad uso personale di stupefacenti. Il terzo occupante dell'auto non ha subito alcuna denuncia in quanto non è stato visto maneggiare la droga e non ha opposto alcuna resistenza alle operazioni. Nei giorni successivi l’Autorità Giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro penale a carico della BMW, eseguito mercoledì 6 novembre.