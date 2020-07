Morto a soli 27 anni Nicola Biase, tenente dell'Esercito in servizio a Trieste

Un male incurabile ha interrotto a soli 27 anni la giovane vita di Nicola Di Biase, tenente dell’Esercito Italiano in servizio a Trieste. Originario di Quadri, il giovane ufficiale se ne è andato mentre era ricoverato all’ospedale di Castel di Sangro, dopo aver lottato con tutte le sue forze. Aveva intrapreso la carriera militare dopo gli studi al liceo scientifico Galilei di Lanciano.

“Oggi la nostra Comunità ha perso uno dei suoi figli più belli, buoni, generosi! Il signor Tenente Nicola Di Biase, 27 anni, ha spiccato il volo per il Paradiso! Buon viaggio ragazzo prediletto, la schiera degli angeli è riunita in parata per accoglierti festante” il messaggio commovente dello zio Nino Lucente. Lascia i genitori e la sorella.