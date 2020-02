Night club di San Canzian nel "mirino" dei residenti: chiuso il Tiffany per 10 giorni

A causa dei "reiterati episodi di turbativa della pubblica tranquillità" e delle "numerose lamentele dei cittadini residenti" il Tiffany American Club di San Canzian d'Isonzo, noto locale notturno nel territorio del comune di Pieris, è stato raggiunto dal provvedimento di sospensione dell'attività per 10 giorni emesso dal questore di Gorizia.

Per ragioni di pubblica sicurezza la Questura del capoluogo isontino ha deciso quindi per l'abbassamento della serranda del night club. Il decreto di sospensione è giunto dopo un'azione coordinata tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone e la divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura goriziana. Sulla pagina Facebook del noto locale si legge: "Per colpa di pochi maleducati le autorità ci hanno imposto 10 giorni di chiusura. Siamo delusi ma rispettiamo con serenità tale decisione. Si riapre venerdì 28 febbraio con molte novità".