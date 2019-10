Neofascisti contro Polizia, ma sono solo riprese di un film

Riceviamo dalla Questura e pubblichiamo

Si informa che nel tardo pomeriggio di martedì, 8 ottobre c.m., all'esterno del liceo Dante sito in questa via Giustiniano, saranno realizzate alcune scene del film dal titolo provvisorio "Non odiare", diretto da Mauro Mancini ed interpretato da Alessandro Gassmann.

La facciata dell'edificio diverrà una sede fittizia di una Questura; saranno presenti alcune comparse con divise "fake" della Polizia e, visto il tema del film, anche una trentina di comparse vestite da appartenenti all'estrema destra.