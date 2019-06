Non vuole pagare il biglietto del bus e ferisce due agenti Italpol

Due guardie giurate della Italpol sono state aggredite sull'autobus e ferite da un giovane, presumibilmente straniero, che non voleva pagare il biglietto. È successo sulla linea B della Trieste Trasporti alle 22 di ieri, 21 giugno. Il mezzo pubblico stava procedendo da piazza Goldoni in direzione via Svevo e durante il controllo dei titoli di viaggio uno dei passeggeri ha avuto una reazione violentissima e li ha colpiti con strattoni, calci e prese al collo, per poi riuscire a dileguarsi.

I due feriti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il soccorso sanitario per i due agenti che hanno riportato lesioni, uno alla gamba e l'altro al ginocchio con una prognosi (così riferisce l'Italpol) rispettivamente di 25 e 30 giorni. I Carabinieri sono intervenuti quando l'aggressore aveva già fatto perdere le tracce e al momento non si conosce la sua identità. Si sa tuttavia che é stato notato più volte a bordo delle linee da uno degli agenti aggrediti. Le indagini sono tuttora in corso.

Il sostegno di Trieste Trasporti

Michele Scozzai di Trieste Trasporti esprime "solidarietà e vicinanza ai due agenti Italpol e alle loro famiglie, e un profondo ringraziamento per il loro servizio. Trieste Trasporti ribadisce il suo impegno costante nella lotta all'evasione, che rappresenta una delle priorità dell'azienda".

Tenta di sfilare l'arma ad una guardia di Italpol, sedata un'aggressione al Giulia