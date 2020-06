Nuove corsie ciclabili a Muggia: al voto la proposta di Fiab

Quasi 14 km di percorsi casa-lavoro a Muggia, casa scuola, casa-tempo libero, che costeranno meno di 60mila euro. Questa la proposta di Fiab, che si è impegnata per disegnare una rete portante di bike lanes, le corsie ciclabili rese possibili dalle modifiche al Codice della Strada introdotte dal Decreto Rilancio. Se realizzate, cambieranno in meglio la mobilità cittadina per tutti. A beneficiare dell'auspicato aumento dell'uso delle due al posto delle quattro ruote, saranno infatti soprattutto quelli che non possono, o non vogliono, rinunciare al veicolo privato a motore, come avviene da decenni in molte realtà urbane europee. Grazie al lavoro di Marco Finocchiaro, consigliere comunale e socio FIAB, al consiglio comunale di martedì 30 giugno alle ore 18 si discuterà di questa importante occasione di cambiamento.

