Nuove tabelle con nomi del passato a Capodistria

Nomi del passato

Nuove tabelle abbelliranno il centro di Capodistria, affiancando quelle attuali riportanti la denominazione di piazze e vie, ed andranno a recuperare i nomi del passato. Come riporta TV Koper lo scopo dell'iniziativa è quello di mantenere tradizioni e peculiarità linguistiche nonchè una memoria storico culturale del territorio.

Nei prossimi giorni dovrebbero venire quindi affisse le tabelle, presentate dal Comune di Capodistria e dalla sua Commissione per la toponomastica.

35 nuove tabelle

Individuate quindi in una prima fase le tabelle per piazze, campi, larghi e piazzette per un totale di 27 tabelle a cui successivamete andranno ad aggiungersene altre 8 con i nomi di varie calli. Ogni tabella è stata poi approvata dalla Sopraintendenza alle Belle Arti e si basa sulla "Relazione Martissa" risalente al 1884 come fonte principale per individuare gli odonimi.