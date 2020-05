Da Ronchi alle spiagge del sud Italia: ecco i nuovi voli dell'estate 2020

L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia avrà per l'estate tre nuovi collegamenti esclusivi alla volta di Palermo, Lamezia Terme e Olbia grazie a Volotea. Inoltre, nei prossimi giorni, saranno messi in vendita i collegamenti con Napoli anche per i mesi di luglio e agosto. Tutte le rotte, che prevedono ognuna due frequenze settimanali, sono già disponibili sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio. La compagnia ha confermato per il 16 giugno la ripresa dei suoi voli, con il ripristino del servizio Airbus shuttle che collegherà Tolosa e Amburgo. I nuovi collegamenti rientrano in un progetto più ampio, che vede la compagnia impegnata nell’ampliare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia, Spagna e Grecia, 15 delle quali esclusive.

Volotea

“Vogliamo continuare a offrire ai nostri passeggeri ciò che sappiamo fare meglio, agevolando gli spostamenti tra città di medie e piccole dimensioni con grande flessibilità e nella massima sicurezza. Siamo orgogliosi di lanciare queste nuove rotte che, in questa fase di ripartenza del comparto turistico e di tutto il Paese, oltre a offrire nuove opportunità di viaggio, rappresentano un messaggio positivo e di speranza. Volotea continua a investire in Italia, supportando il tessuto economico locale. Infine, stiamo valutando la possibilità di incrementare le frequenze su alcune delle nostre rotte domestiche, per permettere viaggi ancora più comodi ai nostri passeggeri” - ha commentato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Trieste Airport

“Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare con Volotea queste tre nuove destinazioni da e per Trieste Airport e l’estensione del volo su Napoli per i mesi di luglio e agosto, in un momento così complesso per il trasporto aereo; questo sviluppo è strategico per Trieste Airport, perché consolida il rapporto con Volotea e offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri aventi come origine o destinazione il Friuli Venezia Giulia o le aree geografiche limitrofe.” – afferma Marco Consalvo, amministratore Delegato di Trieste Airport.