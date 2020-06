Verso un nuovo centro civico a Valmaura: completati i lavori da 400mila euro (FOTO)

Completati i lavori di riqualificazione della palazzina servizi e del nuovo centro civico di via dei Macelli 1 a Valmaura, per un investimento complessivo di 400mila euro. Entro l'anno sarà quindi disponibile un nuovo centro multiservizi dedicato alla VII circoscrizione, in una zona popolosa che conta oltre 40 mila abitanti. È stata quindi riqualificata l'ex sede dei tram elettrici che conducevano da piazza Goldoni a Valmaura, risistemando gli spazi interni nel rispetto dei vincoli architettonici. Sono state restaurate in particolare le porte di legno ed effettuati tutti gli isolamenti interni con un sistema fono e termo isolante, antincendio ed eco sostenibile. Rifatti tutti gli impianti idrici, termici ed elettrici, realizzando anche un ascensore interno. Al piano terra troverà posto il Centro civico con gli spazi a servizio dei cittadini e un front office. Al primo piano la sede della Circoscrizione, mentre nel seminterrato si potrà contare su un ulteriore spazio da adibire a magazzino di servizio.

Gli interventi

L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha dichiarato oggi in conferenza stampa che "presto i cittadini potranno contare su un nuovo importante punto di riferimento per i servizi del territorio”.

“Oggi c'è stata la consegna dei lavori e adesso provvederemo puntualmente agli allestimenti degli arredi e dei collegamenti informatici - ha detto l'assessore Michele Lobianco -. Se non ci saranno intoppi con gare e appalti mi auguro che entro dicembre si potrà emettere il primo certificato e la prima carta d'identità”.

Il presidente di circoscrizione Stefano Bernobich ha quindi ringraziato la giunta comunale per “un'opera importante per la Circoscrizione. Avere un servizio in più in questi tempi è fondamentale, soprattutto in una zona centrale e ben servita come Valmaura, a pochi passi da Servola, Poggi Paese e Borgo San Sergio”. Vivi ringraziamenti anche da parte dell'assessore al decentramento Angela Brandi.

“Valmaura, dove nel 1977 a ventiquattro anni ho avuto il mio primo negozio, è un rione che mi sta particolarmente a cuore. Mi fa particolarmente piacere quindi - ha ribadito il sindaco Roberto Dipiazza - che si possa presto aprire e rendere operativo un adeguato e funzionale nuovo centro civico, con la sua bella sede circoscrizionale, garantendo anche così presenza sul territorio e servizi sempre vicini ai cittadini”.

