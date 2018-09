Nuovo collegamento Trieste - Austria - Germania con bus e treno Öbb

Le Öbb (Ferrovie austriache) avviano un nuovo servizio Intercitybus che dall'autostazione di Trieste porterà giornalmente a Villaco e viceversa. Da Villaco sarà poi possibile proseguire il viaggio a bordo di un treno Öbb fino a Vienna oppure a Salisburgo e poi a Monaco di Baviera. L'Intercitybus partirà giornalmente alle 7.55 da Trieste, a partire dal primo ottobre, e dispone di 1° e di 2° classe, aria condizionata, WC e WI-FI gratuita.

Le offerte partono da 14 euro per la tratta Trieste - Villaco, 29 euro fino a Vienna o Salisburgo, 43 euro da Trieste a Monaco. I prezzi si riferiscono al Biglietto “Sparschiene” contingentato e a posti limitati, non rimborsabile, non modificabile, oltre che non cumulabile con altri sconti.

Clicca qui per i dettagli dell'offerta.

Per acquistare e visualizzare tutte le offerte visita il sito di Öbb